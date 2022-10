Per Mike Patton i cantanti sono degli idioti

Mike Patton ha le idee chiare sui cantanti: «sono dei fottuti idioti». In una nuova intervista rilasciata a Bandcamp, il musicista (Faith No More, Mr. Bungle, Dead Cross, Fantômas, Tomahawk e altri) ha parlato del suo ruolo di cantante.



«Lo vedo ancora come un “sono qui per aiutare”. Sono un componente. Penso che sia importante, ma siamo onesti: i cantanti sono dei fottuti idioti. Pensano di essere i padroni di questo cazzo di show, ma non è così, ok? Questa è una cosa che ho imparato negli anni: tutto quello che devi fare è sederti e far parte della cazzo di band».



Parlando dei Dead Cross, band di cui è frontman dal 2016 al posto di Gabe Serbian, ha detto: «Non sto spingendo le mie idee, sapete perché? Perché hanno grandi idee e io non voglio rovinare tutto». I Dead Cross sono composti da Dave Lombardo (Slayer, Misfits) alla batteria, Michael Crain alla chitarra e dal bassista Justin Pearson. Il loro nuovo album uscirà il 28 ottobre.