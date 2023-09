Per Mick Jagger, il catalogo dei Rolling Stones potrebbe essere donato in beneficenza

Nell’epoca in cui grandi (e meno grandi) del rock hanno venduto o stanno vendendo i loro cataloghi realizzando profitti milionari, Mick Jagger potrebbe fare una cosa diversa: dare in beneficenza la sua quota di diritti sulle canzoni dei Rolling Stones.

O meglio, è quel che ha detto in un’intervista col Wall Street Journal rispondendo a una domanda circa la possibilità che il gruppo inglese venda il proprio catalogo post 1971, come hanno fatto Bob Dylan, Bruce Springsteen e tanti altri.

Meglio darlo in beneficenza e «fare del bene», risponde Jagger. «Andiamo, i miei figli non hanno bisogno di 500 milioni di dollari per vivere bene». Di figli ne ha, per la cronaca, otto: il più piccolo è Deveraux, avrà 7 anni a dicembre; la maggiore, Karis, ne compirà 53 a novembre.

Giusto ieri, Jagger ha pubblicato sul suo account Instagram (quello dove posta spesso e volentieri immagini molto casual scattate nei luoghi che visita) una serie di foto fatte in Sicilia, dove ha preso casa e dove passa spesso del tempo. Tra le altre, ce n’è una che lo ritrae davanti a un cartello di un ristorante a Catania dove il martedì il cous cous è scontato del 50%. Non starà mica cominciando a risparmiare in vista della cessione del catalogo a un ente di beneficenza?

I Rolling Stones pubblicheranno il 20 ottobre il nuovo album di inediti Hackney Diamonds. Ce lo hanno raccontato in questa intervista. Dopo Angry, alle ore 18 di oggi uscirà il secondo singolo tratto dall’album, Sweet Sounds of Heaven, con Lady Gaga e Stevie Wonder.