Per il compleanno di Lou Reed, Keith Richards ha pubblicato una cover di ‘I’m Waiting for the Man’

“Sto aspettando il mio uomo con 26 dollari in mano all’incrocio tra la Lexington e la 125esima. Mi sento male e sporco, più morto che vivo”. Lou Reed sapeva di cosa cantava (per chi non lo sapesse: l’attesa di uno spacciatore) e lo mise in musica in una delle canzoni del primo album dei Velvet Underground, quello con Nico e con la banana di Warhol in copertina.

Lo sa anche Keith Richards, che alla vigilia di quello che sarebbe stato l’82esimo compleanno di Reed, ha pubblicato una cover di Waiting for the Man. È contenuta nell’album The Power of the Heart: A Tribute to Lou Reed che uscirà il 19 aprile e su vinile il giorno dopo per il Record Store Day. “Mi mancano, lui e il suo cane”, ha detto Richards.

Qui sotto il pezzo e la tracklist dell’album che comprende pezzi di ogni epoca di Reed rifatti da un cast vario che va da Rufus Wainwright a Joan Jett passando per Lucinda Williams, Afghan Whigs e Rickie Lee Jones:

Keith Richards - I'm Waiting For The Man (Lou Reed Cover) (Official Video)

Keith Richards – I’m Waiting for the Man

Maxim Ludwig & Angel Olsen – I Can’t Stand It

Rufus Wainwright – Perfect Day

Joan Jett and the Blackhearts – I’m So Free

Bobby Rush – Sally Can’t Dance

Rickie Lee Jones – Walk on the Wild Side

The Afghan Whigs – I Love You, Suzanne

Mary Gauthier – Coney Island Baby

Lucinda Williams – Legendary Hearts

Automatic – New Sensations

Rosanne Cash – Magician

Brogan Bentley – The Power of the Heart (bonus track CD/digital)