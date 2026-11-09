Per fortuna il ricordo di Ornella Vanoni non è solo video in AI, ma grande musica da riscoprire

Fa strano pensare quanto la musica brasiliana e quella italiana fossero vicine. Pensiamo a Per un pugno di samba (1970), l’album con cui Chico Buarque si ritrova fianco a fianco con Ennio Morricone (tra le giovani coriste presenti anche Loredana Bertè e Mia Martini), o La vita, amico, è l’arte dell’incontro, che nel 1969 riunisce un team impensabile: Sergio Endrigo, Vinícius de Moraes, Toquinho e il poeta Giuseppe Ungaretti. E poi forse quello che è il più conosciuto e apprezzato dal pubblico italiano: La voglia, la pazzia, l’incoscienza, l’allegria, il capolavoro di Ornella Vanoni con Toquinho e Vinícius de Moraes.

«Il materiale di Ornella Vanoni va trattato con cura, lei faceva tutto con serietà e arte» è il concetto che viene più volte sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione dell’edizione celebrativa per i 50 anni dall’uscita del disco.

Una riedizione che vede per la prima volta 10 registrazioni inedite, tra alternative version e outtake e scambi di battute (verbali e sonore) raccontati come «momenti di divertimento in studio» e in cui si sente anche la voce di Sergio Bardotti, figura chiave del rapporto musicale tra Italia e Brasile in quegli anni. Su tutti spicca la versione in portoghese de La voglia la pazzia, ritrovata insieme a una rivistazione di un classico napoletano come Nun è peccato, sui nastri che per 50 anni hanno conservato lo spirito di quei giorni.

Ornella Vanoni, Vinícius De Moraes, Toquinho - Nun è peccato (Official Visual Art Video)

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«Sui nostri originali abbiamo ritrovato non soltanto registrazioni inedite di straordinario valore, ma la presenza viva di Ornella, Vinícius e Toquinho», viene raccontato. Piccoli scambi, spesso divertenti e divertiti, in cui i tre artisti, coadiuvati da Bardotti, giocano durante le sessioni in studio in presa diretta.

“Perché non avete fatto cantare Vinícius?” si sente nell’intro della versione alternativa di Accendi una luna nel cielo. La risposta divertita di Ornella “perché è un povero poeta” vede Vinícius partecipare al gioco a tono: “Perché sono cattivi!”.

Per chi ha storto il naso (come noi) per il video fatto con l’AI di Vanoni che canta Vivere di Vasco, questa volta possiamo dormire sonni tranquilli: nessuna AI è stata coinvolta nella parte visuale del progetto.

La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria verrà pubblicato da Nar International con distribuzione Warner Italia, venerdì 13 novembre. La nuova edizione, rimasterizzata («sentirete cose che non avete mai notato prima», promettono), sarà disponibile in digitale e in formato fisico, un cofanetto in edizione limitata doppio CD o doppio LP contenente book fotografico, sticker celebrativo e speciali poster da collezione firmato Ciao Discoteca Italiana che ha curato il progetto grafico di questa edizione.

Farà seguito un evento celebrativo – a cui parteciperanno Gaia, Joan Thiele, Paola Folli e i Selton – previsto lunedì 16 novembre alla Fabbrica del Vapore di Milano in occasione della Milano Music Week.