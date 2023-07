«Per favore, niente cappuccino dopo le 11». I video del concerto di Harry Styles a Campovolo

È ufficiale: gli Hunger Games di Reggio Emilia sono ufficialmente conclusi, Fernanda Number Six e Erika Number Ten hanno dismesso le tende, le file chilometriche, le polemiche, le regole di autogestione da Comune di Parigi di noilatri e le improbabili gerarchie lombrosiane tra accampati e ritardatari sono ormai un lontano ricordo.

Da qualche ora il concerto di Harry Styles a Campovolo, l’evento musicale più memetico dell’estate più torrida di sempre, è stato consegnato alla Storia. Voci di corridoio suggeriscono che l’ex One Direction tenesse particolarmente alla data di ieri, quella che ha segnato il canto del cigno del lunghissimo Love on Tour, vuoi per ricompensare la dedizione delle oltre 103 mila persone accorse per l’occasione alla RFC Arena, vuoi per il legame speciale che lega il cantante all’Italia – non soltanto in quanto artista ma anche da un punto di vista più pragmatico, quello del proprietario di immobili: tre anni fa ha acquistato una casa in una frazione del comune di Bagnoregio, al confine tra Lazio e Umbria.

Per ricompensare la passione smodata del pubblico, Styles ha sfornato diverse chicche. Tra le altre cose, ha suonato il pianoforte in solitaria per più di dieci minuti, ha incassato con leggiadria invidiabile un «sei bellissimoooo» urlato a squarciagola dalle fan, l’auspicio per il pubblico («Per favore, niente cappuccino dopo le 11») e, ciliegina sulla torta, ha infilato nel mezzo dell’esibizione un discorso in lingua madre che è diventato immediatamente un trend su Twitter – cercare l’hashtag “congiuntivo” per credere.

La canzone completa che ha composto Harry in occasione dell’ultimo show, per noi. #LoveOnTourReggioEmilia Via harryscowgirl pic.twitter.com/l5GvdWLdd2 — HSHQ Italia 🇮🇹 (@HSHQIta) July 22, 2023

Pazzesco, Harry Styles che azzecca i congiuntivi meglio di un italiano medio qualsiasi… che meraviglia. #HarryStylesItaly pic.twitter.com/OGwEGgmGAM — Andrea Dianetti ⚡️ (@AndreaDianetti) July 23, 2023

“sei bellissimoooooo”

“grazie.” io veramente ah #LoveOnTourReggioEmiliapic.twitter.com/4X77TyLWbh — ✨una bimba di zia Mara e adesso che famo? ✨ (@bimbadiziamara) July 22, 2023

"Volevo dirvi grazie a voi fan italiani per tutto il supporto che mi avete mostrato nel corso di questi anni.

Per me era molto importante concludere questo tour qui." IL MODO IN CUI AMA L'ITALIA.

CE LO HA RIBADITO ALL'INFINITO. #LoveOnTourReggioEmilia pic.twitter.com/o6IelDWihF — Federica ◟̽◞̽ TOUCHED LOUIS (@Fede_ProudOfLou) July 23, 2023

E poi l’immancabile coup de théâtre pirotecnico: i fuochi d’artificio durante Sign Of The Times.

I fuochi d’artificio durante Sign Of The Times questa sera al #LoveOnTourReggioEmilia 🎇 Via iamniclaaa pic.twitter.com/JZf7FIXPeU — HSHQ Italia 🇮🇹 (@HSHQIta) July 22, 2023

Il repertorio proposto da Styles ha messo in fila quei successi che, dall’esordio da solista di sei anni fa all’ultimo album Harry’s house, gli hanno permesso di scalare le classifiche globali, come Daydreaming, Golden, Adore You, Keep Driving, Grapejuice e, manco a dirlo, Watermelon Sugar.

Qui la scaletta completa:

Daydreaming

Golden

Adore You

Keep Driving

Wet Dream (coi Wet Leg)

Daylight

She

Matilda

Satellite

Late Night Talking

Cinema

Music for a Sushi Restaurant (with “Y.M.C.A.” intro)

Treat People With Kindness (Shortened)

What Makes You Beautiful (One Direction song) (with “Best Song Ever” intro)

Grapejuice

Watermelon Sugar

Fine Line

Bis: Sign of the Times

Medicine

As It Was

Kiwi