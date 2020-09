Per Donald Trump ‘November Rain’ ha il migliore videoclip di sempre

Donald Trump è convinto che quello di November Rain sia «il più grande video musicale di tutti i tempi», e per dimostrarlo ha costretto il suo staff a guardarlo direttamente nello Studio Ovale. Lo dice Newsweek, che ha pubblicato un estratto dal libro di Sarah Huckabee Sanders, l’ex portavoce della Casa Bianca.

«Il presidente ha detto a me e Hope (Hope Hicks, direttore delle comunicazioni, nda) che voleva inserire il pezzo dei Guns N’ Ross nella playlist dei suoi comizi», scrive Sanders. «Ci ha detto che era il video migliore di tutti i tempi e per dimostrarlo ce l’ha fatto guardare, anche se nessuno aveva detto nulla».

“November Rain” played at Trump Michigan rally tonight. @SarahHuckabee writes in her book about how Trump added it to the playlist in 2018 and made SHS and Hope Hicks watch the Guns n Roses video in the Oval Office because it was the “greatest music video of all time.” pic.twitter.com/67T2veDdoS

