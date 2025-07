Per ascoltare il nuovo disco di Hayley Williams devi tornare al Duemila e avere una password

Hayley Williams è tornata con nuova musica, pubblicata sul suo sito internet personale. Si tratta di 17 tracce inedite, arrivate a sorpresa nella serata di ieri. L’ascolto è gratuito, cioè, quasi gratuito. Per accedervi infatti sarà necessario inserire una password sull’interfaccia del sito, progettata per ricordare l’internet dei primi Duemila. Il codice? Si può ottenere attraverso l’acquisto dei prodotti del brand per capelli della cantante, Good Dye Young.

«Controlla la tua casella e-mail, e cerca una mail da Good Dye Young», così si legge sulla maschera. «E se non avessi ricevuto nulla, prova a chiedere a un amico». Questa la “missione” da risolvere per accedere allo streaming delle canzoni. L’attività è legata all’ultimo drop del brand di Williams, una tinta semi-permanente di colore giallo intenso chiamata Ego. La qualità è limitata a 2.000 unità, sviluppate dall’artista e dal co-founder del marchio, Brian O’Connor.

Rolling Stone US descrive così il sito, una volta entrati attraverso il codice: «La pagina presenta uno sfondo giallo, su cui compare a ripetizione il cane Goldendoodle di Williams, Alf. Insieme a lui, compaiono un mucchio di file in formato MP3, non organizzati in alcun ordine particolare. Tra di loro, Mirtazapine, il singolo che Williams aveva presentato in anteprima giovedì scorso on air alla radio WNXP di Nashville».

Per l’artista si tratta della prima release in solo dal 2021, da quando aveva pubblicato Flowers for Vases/Descanos. Nel 2023, i Paramore, di cui è frontwoman, avevano pubblicato il loro sesto album in studio, This Is Why.