‘Penso a te’, ascolta la nuova canzone di Calcutta con una band argentina

A pochi mesi da Latina, il singolo scritto per Emma Marrone, Calcutta è tornato con una canzone a sorpresa, una collaborazione con la band argentina Las Cosas Que Pasan. Si intitola Penso a te, un pezzo rock leggero e ritmato con una bella linea vocale e qualche tocco psichedelico. Il brano è la versione italiana di Te extrañé, una canzone dell’ultimo disco del gruppo. Originari di Mendoza, fanno parte del “manso indie”, la nuova scena indipendente della zona. Fino a oggi hanno pubblicato tre album: l’esordio omonimo, Fundir Todo e il nuovo Deepfake, dove appare Te extrañé.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Las Cosas Que Pasan (@ftlascosasquepasan)



Non è chiaro se la canzone sia stata registrata prima o durante il lockdown. Dal post Instagram della band, però, sappiamo che Calcutta ha registrato la voce con Andrea Suriani, qui in Italia, mentre il resto del brano è stato prodotto tra Mendoza, Buenos Aires e New York.