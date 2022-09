Penna d’oca, stilografica o glitterata: quale versione di Taylor Swift preferite?

Taylor Swift, a lato del premio come artista/songwriter del decennio conferitole dalla Nashville Songwriters Association International, ha svelato – in un discorso da 13 minuti – il suo approccio nello scrivere canzoni.

Dopo aver ringraziato per il premio, dedicato a famiglia, collaboratori, amici e hater, Swift ha raccontato del metodo che si è costruita per affrontare la scrittura di nuove canzoni, descrivendo tre differenti categorie: penna d’oca, penna stilografica, penna glitterata. I tre stili sono nominati in base a ciò che Taylor immagina di impugnare mentre sta lavorando su di uno specifico testo.

Lo stile a penna d’oca è quello in cui, nelle parole della musicista, «si utilizzano parole e frasi antiquate, come se fossero ispirati dalla lettura di Charlotte Brontë o dall’aver visto un film dove i personaggi indossano corsetti o abiti da poeti. Come una lettera scritta dalla bisnonna di Emily Dickinson mentre cuce una tenda di pizzo». Come esempio, consiglia di ascoltare ivy, tratta dall’album Evermore.

La penna stilografica è invece lo stile più utilizzato dalla nostra: «una storia moderna con un twist poetico». In pratica significa raffigurare una situazione reale, vivida, portando l’ascoltatore in un luogo specifico. «L’amore, la perdita, tutto», spiega Swift, «una confessione scritta e sigillata in una lettera, troppo onesta e brutale per essere spedita». All Too Well, il brano recentemente presentato con uno short movie da dieci minuti, è la sintesi perfetta del genere, tanto che l’artista ha deciso di eseguirlo, in versione integrale, durante la premiazione.

Infine, lo stile più divertente, quello della penna glitterata, ovvero quello dei testi «frivoli, disimpegnati, sincopati e perfetti per il beat», quelli da non prendere troppo seriamente «perché essi stessi non si prendono sul serio». Taylor, per spiegarci la penna glitter, ci regala questa immagine: «la ragazza ubriaca alla festa che, in bagno, ti dice che assomigli ad un angelo». La traccia di riferimento? Naturalmente la hit Shake It Off.

Nella giornata di ieri, inoltre, Taylor Swift ha utilizzato TikTok per lanciare Midnights Mayhem with Me, dove utilizzando una macchina da lotteria ha estratto il numero di una traccia del suo prossimo album in uscita, Midnights, per annunciarne il titolo. In questo caso ha estratto la traccia numero 13 che titola Mastermaind.

L’uscita di Midnights è prevista per il 21 ottobre.