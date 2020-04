Pearl Jam, posticipato il tour europeo

I Pearl Jam hanno posticipato il tour europeo previsto nel 2020. Le date si terranno nei mesi di giugno e luglio 2021. Live Nation, organizzatore del concerto previsto all’Autodromo di Imola il 5 luglio 2020, informa che lo show italiano si terrà nel mese di luglio 2021 e che i biglietti precedentemente acquistati sono validi per la nuova data. Al momento non è dato però sapere se il concerto del 2021 si terrà a Imola o altrove. Il promoter si limita a far sapere che seguiranno ulteriori informazioni.

Il luglio 2021 è lontano, ma chi vuole un rimborso deve aspettare. «In questo momento non è possibile fare richiesta per eventuali rimborsi», fa sapere la band, «tuttavia si procederà a valutare ogni policy specifica sui biglietti in ciascun Paese. I possessori dei biglietti saranno avvisati di ogni aggiornamento».

(1/3) In light of the global COVID-19 pandemic, Pearl Jam’s 2020 European tour dates have been postponed until June/July 2021.

We are working with all of our partners to reschedule these dates and will release the new tour routing as soon as we are able. pic.twitter.com/vIjDeO7mix

— Pearl Jam (@PearlJam) April 10, 2020