Pearl Jam, la ‘Visual Gigaton Experience’ è in arrivo su Apple TV

I Pearl Jam non potranno partire in tour per suonare Gigaton, ma i fan potranno vivere la musica dell’album in modo diverso con la Gigaton Virtual Experience, disponibile su Apple TV a partire da venerdì. Secondo il comunicato di presentazione, il progetto – che sarà gratuito per una settimana – “darà nuova vita all’album attraverso audio immersivo e qualità visiva in 4k”.

“Sono felice che i fan possano immergersi nel suono, ascoltare la profondità e tutti gli elementi che compongono le canzoni e le performance del gruppo”, ha detto il produttore Josh Evans. “È un modo unico per vivere l’album”.

Inizialmente la Gigaton Visual Experience doveva essere proiettata al cinema, ma il coronavirus ha reso l’operazione impossibile, esattamente come il tour di supporto all’album. “Abbiamo lavorato duramente con il nostro management per trovare altre soluzioni, ma il livello di rischio per il pubblico è semplicemente troppo alto”, ha detto il gruppo in un comunicato.