Pearl Jam, il nuovo album ‘Gigaton’ uscirà il 27 marzo

Il nuovo album dei Pearl Jam Gigaton ha una data di pubblicazione: il 27 marzo 2020. È l’undicesimo disco della band di Seattle, il primo da Lightning Bolt del 2013. Sarà anticipato nelle prossime settimane dal singolo Dance of the Clairvoyants.

“È stato un lungo viaggio”, ha detto il chitarrista Mike McCready a proposito delle session. “Abbiamo percorso una strada a tratti buia e confusa, ma è stato eccitante approdare a una forma di redazione musicale. Collaborare con i compagni della band mi ha spinto ad apprezzare e conoscere ancora di più il bisogno di connessione fra gli esseri umani”.

Il disco è prodotto dai Pearl Jam con John Evans che in passato ha lavorato come fonico per Soundgarden, Chris Cornell, Mad Season, Jeff Ament e lo stesso McCready. È alla sua prima produzione per i Pearl Jam. La fotografia in copertina, Ice Waterwall, è opera di Paul Nicklen ed è stata scattata a Svalbard, in Norvegia. Mostra lo scioglimento dei ghiacci a Nordaustlandet, nell’arcipelago delle Svalbard.