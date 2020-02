Pearl Jam, guarda il video ufficiale di ‘Dance of the Clairvoyants’

I Pearl Jam hanno diffuso il video definitivo di Dance of the Clairvoyants. Definitivo perché nelle scorse settimane avevano pubblicato altri due clip della canzone, chiamati Dance of the Clairvoyants Mach I e Dance of the Clairvoyants Mach II, in cui il pezzo era accompagnato da immagini della natura e da rare scene in cui appare il gruppo. Questa è la Mach III, è la versione più completa, si basa sempre sul mix di immagini della band e della natura, fra voli d’uccello, onde che si infrangono sulle scogliere e albe infuocate. È prodotto dagli studi Evolve. I Pearl Jam lo presentano come “il primo video musicale da sette anni a questa parte”.

Dance of the Clairvoyants è il primo estratto dal nuovo album Gigaton, che uscirà il 27 marzo. Chi l’ha ascoltato parla dell’album “più bello e vario dei Pearl Jam dai tempi di Yield”. Il chitarrista Stone Gossard assicura che il disco “cattura lo spirito della band”. Il gruppo lo presenterà in anteprima il 26 marzo con un concerto all’Apollo di New York trasmesso in diretta dalla Pearl Jam Radio.