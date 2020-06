Il 18 febbraio 1992 i Pearl Jam suonavano per la prima volta in Italia. La data era al Sorpasso di Milano, quando la band era ancora poco conosciuta, ed è stata raccontata da uno speciale di VideoMusic apparso in rete grazie al sito Pearl Jam Online.

Oltre a un’intervista a Jeff Ament e Stone Gossard, lo speciale contiene la performance di Release e due canzoni registrate durante il soundcheck, Once e Black.