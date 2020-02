Pearl Jam, guarda il video animato di ‘Superblood Wolfmoon’

I Pearl Jam hanno diffuso il video per il nuovo singolo Superblood Wolfmoon. È realizzato da Keith Ross che nel profilo Instagram Tiny Concert posta da tempo schizzi e animazioni di gruppi rock che suonano – ‘mini concerti’, appunto. La stessa tecnica è utilizzata nel video della band di Seattle.

Tempo fa, Ross ha spiegato ad Altpress l’origine dei suoi schizzi, che risalgono a quando lavorava come copy presso un’agenzia pubblicitaria di New York. “È probabile che abbia iniziato a farli durante una riunione o qualcosa del genere. Mi sono ispirato a quel che mi piaceva disegnare da ragazzo: concerti e motociclette. Chissà se mia madre ha ancora quegli schizzi, mi sono chiesto. Poi ho avuto l’idea di animarli per portarli in vita”.

È quel che Ross fa nel profilo di Tiny Concert. Qui sotto, ad esempio, l’animazione risalente a due anni fa con i Clash che suonano I Fought the Law.