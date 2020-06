Pearl Jam: «È il momento di ascoltare ed educarci per essere persone migliori»

Come moltissime altre star e musicisti, anche i Pearl Jam hanno scritto la loro sul movimento #BlackLivesMatter e sulle proteste iniziate in seguito alla morte di George Floyd, cittadino afroamericano ucciso in seguito a un arresto da parte della polizia di Minneapolis.

La band di Eddie Vedder ha scritto su Twitter: «I Pearl Jam hanno cominciato guidati da un grande amore per la musica e per la giustizia sociale. Abbiamo riflettuto spesso su come il razzismo inconscio sia ancora parte delle nostre vite e su come possiamo cambiare le cose e fare molto meglio di così».

La band ha poi continuato: «Mentre continuiamo a pensarci, non vogliamo contribuire a far sì che le voci dei bianchi superino la narrazione che la comunità nera sta condividendo. È responsabilità di ognuno di noi ascoltare ed educare noi stessi su come essere umani migliori».

Pearl Jam was started with a love for music and social justice. Our organization has been reflecting on where unconscious racism is still showing up in our own lives and how we can do better. pic.twitter.com/GSCFsAQ9m2

— Pearl Jam (@PearlJam) June 3, 2020