Pearl Jam criticati per poster che raffigura il corpo di Trump in decomposizione

Non è una novità, i Pearl Jam sono implacabili quando si tratta di politica e sociale: ve li ricordate durante l’era Bush? O anche al concerto allo Stadio Olimpico di un paio di mesi fa, in cui chiedevano di aprire i porti? Fra Eddie Vedder e Trump poi è guerra aperta da un pezzo.

A luglio, un gigantesco pallone galleggiante che raffigurava il tycoon come un bambino con il pannolone era esposto fuori dallo spettacolo londinese della band, solo pochi giorni dopo essere passato accanto al Parlamento.

Ora un nuovo manifesto, quello per il concerto della band di lunedì 13 agosto a Missoula, in Montana, ha scatenato violente critiche.

Il poster, progettato dal bassista Jeff Ament e dall’artista Bobby Brown, mostra la Casa Bianca in fiamme, con il cadavere in decomposizione di Donald Trump che viene lentamente divorato da un’aquila sul prato.

Official artwork by Jeff Ament and Bobby Brown from last night's show in Missoula. #TheAwayShows #Rock2Vote pic.twitter.com/CQI4chGEjs

Ma quest’immagine si è rivelata un vero punto di contesa, perché lo spettacolo al Washington-Grizzly Stadium è stato anche una raccolta fondi per la campagna di rielezione del senatore democratico Jon Tester.

Il politico repubblicano Matt Rosendale, che sta cercando di spodestare Tester come senatore, ha descritto su Twitter il manifesto come “disgustoso e riprovevole. Raffigura il presidente Trump morto e la Casa Bianca in fiamme. È tempo che Jon Tester denunci questo atto di violenza e la palese manifestazione dell’estremismo”.

This poster from Pearl Jam is disgusting and reprehensible. It depicts a dead President Trump and a burning White House. It's time for @JonTester to denounce this act of violence and blatant display of extremism! https://t.co/nIKTNPOFxX #MontanaFirst #MAGA #mtsen #mtpol

— Matt Rosendale (@MattForMontana) 14 agosto 2018