Pearl Jam, ascolta l’anteprima del nuovo singolo ‘River Cross’

Durante la messa in onda del Super Bowl 2020, è stato trasmesso uno spot pubblicitario di una compagnia telefonica, realizzato con una nuova canzone dei Pearl Jam, intitolata River Cross.

Nonostante il brano venga utilizzato come sottofondo alla voce narrante di Harrison Ford, il sound è già intuibile. La canzone, inoltre, è la seconda estratta dal nuovo album Gigaton, in uscita prevista il prossimo 27 marzo. Il disco, infatti, era già stato anticipato lo scorso 22 gennaio dal singolo Dance of the Clairvoyants.

Qui sotto trovate la tracklist intera di Gigaton

1. Who Ever Said

2. Superblood Wolfmoon

3. Dance of the Clairvoyants

4. Quick Escape

5. Alright

6. Seven O’Clock

7. Never Destination

8. Take the Long Way

9. Buckle Up

10. Comes Then Goes

11. Retrograde

12. River Cross