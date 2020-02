Pearl Jam, ascolta il nuovo singolo ‘Superblood Wolfmoon’

I Pearl Jam hanno pubblicato il nuovo il nuovo singolo Superblood Wolfmoon, secondo estratto dall’album Gigaton in uscita il prossimo 27 marzo. Negli scorsi giorni la band capitanata da Eddie Vedder aveva presentato il brano in anteprima tramite una collaborazione nata con lo studio Powster, un progetto in realtà aumentata per cui, scaricando la web app dei Pearl Jam, era possibile ascoltare il brano inquadrando la luna con il telefono.

Dopo il primo singolo Dance of the Clairvoyants, in cui Vedder e soci avevano sperimentato con timbriche e ritmiche lontani dalle loro sonorità classiche, Superblood Wolfmoon rappresenta invece una sterzata decisa verso l’immaginario classico dei Pearl Jam, tra l’entrata di batteria e il riff di chitarra in pieno stile grunge. Un brano, insomma, che non deluderà i fan dei lavori più crudi e minimali della band.