Pearl Jam, ascolta il nuovo singolo ‘Dance of the Clairvoyants’

Questa settimana per i Pearl Jam il New Music Friday cade di mercoledì. Il gruppo di Seattle ha pubblicato nella notte una nuova canzone. Si intitola Dance of the Clairvoyants e come potrete scoprire ascoltandola qua sopra si discosta dal classico stile che ci si aspetta dai Pearl Jam.

“Dance of the Clairvoyants è una tempesta perfetta di sperimentazione e autentica collaborazione”, ha detto il bassista Jeff Ament. “Dal punto di vista creativo stiamo battendo nuove strade ed è eccitante”.

Dance of the Clairvoyants è il primo estratto dall’album che i Pearl Jam pubblicheranno il 27 marzo. Si intitola Gigaton, in copertina ha una foto di Paul Nicklen che richiama il tema del cabiamento climatico e se ne conosce già la track list. È il primo disco in studio del quintetto da Lightning Bolt del 2013. I Pearl Jam non avevano mai fatto passare così tanto tempo tra un album e l’altro. Il 5 luglio 2020 il gruppo suonerà in Italia, a Imola. L’ultima pubblicazione della band è il vinile dell’Unplugged uscito nel novembre 2019 per il Black Friday del Record Store Day.