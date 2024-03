Paz Lenchantin fuori dai Pixies: «Ha sorpreso anche me»

Paz Lenchantin è fuori dai Pixies dopo aver coperto il ruolo di bassista del gruppo per una decina d’anni. A partire dal tour europeo che prenderà il via l’8 marzo da Dublino al basso ci sarà Emma Richardson dei Band of Skulls.

La notizia è stata comunicata in modo molto asciutto del gruppo: «Siamo grati a Paz per il contributo che ha dato e le auguriamo il meglio per il futuro».

Lenchantin ha spiegato che non si tratta di una sua decisione in una una e-mail inviata a Rolling Stone US: «Essere accettata come una dei Pixies dalla band e dai fan per questi dieci anni è stato un sogno, contribuire alla storia del gruppo è stato un onore. La separazione ha sorpreso me come molti altri, ma mi sembra che la band abbia un progetto solido, la qual cosa mi ha incoraggiata ad andare avanti con nuovi progetti che mi entusiasmano».

La bassista originaria dei Pixies è Kim Deal, che è stata nel gruppo dalla fondazione nel 1986 fino al 2013, quando ha lasciato per dedicarsi ai Breeders. Kim Shattuck, ex bassista dei Muffs (morta nel 2019) è stata brevemente in tour con il gruppo nel 2013. Alla fine di quell’anno è stata sostituita da Lenchantin, che in precedenza aveva suonato con Zwan e A Perfect Circle.