Paura per Ghali: una sconosciuta cerca di entrare in casa sua e di aggredirlo

Secondo la ricostruzione fornita da Il Giorno, una ragazza di 22 anni arrivata da Benevento, dove abita, si è nascosta nel giardino dell’abitazione di Ghali a Buccinasco, dove il cantante vive con la madre, e ha gli teso un agguato, aspettando che tornasse a casa. Per entrare, ha scavalcato la recinzione che circonda la villetta. Poi ha iniziato a urlare, insultare Ghali e distruggendo tutto quello che le capitava a tiro. Come riporta la testata, l’allarme alle forze dell’ordine è scattato sabato sera pochi minuti prima delle 21, quando dal giardino si sono sentiti rumori molto forti di vasi rotti.

I carabinieri di Corsico sono arrivati sul posto, insieme a due auto della polizia locale e hanno dovuto mettere in sicurezza la zona, presa d’assalto da amici e fan dell’artista. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare la ragazza prima che potesse fare del male a qualcuno e hanno chiamato un’ambulanza. Lei sconvolta, ha continuato a urlare e, a bordo del mezzo, ha tentato di lanciare una bottiglietta d’acqua addosso al cantante, pur sostenendo di essere una sua ammiratrice e di volerlo incontrare. Sempre secondo Il Giorno, Ghali, visibilmente scosso, le avrebbe ripetuto: “Cosa ti ho fatto? Mi dici cosa è successo? Voglio sapere cosa ti ho fatto. Ma ti rendi conto di quello che hai fatto almeno?”. La 22enne è stata portata in ospedale, non solo per verificare che non si fosse ferita, ma anche per accertamenti di tipo psichiatrico perché avrebbe dato segni di essere fuori di sé. È stata denunciata denunciata a piede libero per danneggiamento e violazione di domicilio.