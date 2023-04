Paul Simon ha annunciato il nuovo album ‘Seven Psalms’: ecco il trailer

Paul Simon ha annunciato l’uscita di un nuovo album. Si intitola Seven Psalms e uscirà il 19 maggio. Qui sotto trovate trailer del disco, copertina e tracklist.

Sarà un album diverso dal solito: non sarà una raccolta tradizionale di canzoni, ma una lunga traccia di 33 minuti interamente acustica e divisa in sette movimenti. Simon a voce e chitarra è affiancato dall’ensemble vocale inglese Voces8, Wynton Marsalis, vari musicisti anche da camera, con un’apparizione di Edie Brickell. L’album prodotto dal cantautore con Kyle Crusham.

Ispirato ai Salmi di Davide, l’album ha a che fare anche con la dimensione del sogno: pare sia nato in sogno, nel 2019, e ultimato di notte. «Cerco sempre di creare una sorta di flusso che ti fa entrare in un sogno. E se sei disposto a entrare in una dimensione onirica, sei anche disposto a lasciar perdere ogni giudizio», dice Simon nel trailer dove spiega che la composizione «è una discussione con me stesso sul credere o meno».

Sono risicate le probabilità che lo si veda in concerto, per lo meno in Italia: tempo fa Simon ha annunciato che non farà più tour, ma solo esibizioni sporadiche.

Ecco il trailer e, sotto, tracklist e copertina:

1. The Lord

2. Love Is Like A Braid

3. My Professional Opinion

4. Your Forgiveness

5. Trail of Volcanoes

6. The Sacred Harp

7. Wait