Paul Simon, Cher e Santana riceveranno il Grammy alla carriera

Paul Simon, Cher e Chaka Khan sono tra gli artisti che riceveranno un Lifetime Achievement Award ai prossimi Grammy. Lo ha annunciato la Recording Academy, che premierà anche Carlos Santana, mentre Whitney Houston e Fela Kuti verranno riconosciuti postumi con lo stesso premio alla carriera.

Gli omaggi arriveranno durante la Special Merit Awards Ceremony, in programma a Los Angeles il 31 gennaio 2026 al Wilshire Ebell Theatre, la sera prima della cerimonia principale dei Grammy, prevista il 1° febbraio 2026 alla Crypto.com Arena. Nella stessa occasione verranno assegnati anche i Trustees Award a Bernie Taupin, Sylvia Rhone ed Eddie Palmieri, e il Technical Grammy Award al compositore e ricercatore John Chowning. Il Lifetime Achievement Award è destinato a performer che, nel corso della loro vita, hanno dato un contributo creativo di particolare valore artistico al mondo della registrazione.

Sul fronte candidature, la corsa ai Grammy 2026 vede Kendrick Lamar in testa con nove nomination, mentre tra i nomi in gara per Best New Artist compaiono, tra gli altri, Addison Rae, Olivia Dean, KATSEYE, sombr, Lola Young e Alex Warren.