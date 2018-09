Paul McCartney una volta ha visto Dio dopo aver preso il DMT

Il mondo della musica ricorda Aretha Franklin Oltre al messaggio di Barack Obama, tutti hanno dedicato alcune parole alla Regina del Soul: da Paul McCartney a Elton John, poi Brian Wilson, Carole King e tantissimi altri

Paul McCartney, ‘Fuh You’ è il nuovo singolo Il brano apparirà nel nuovo album ‘Egypt Station’, in arrivo a settembre

Paul McCartney, il concerto segreto al Cavern di Liverpool Un live memorabile annunciato a sorpresa dallo stesso Macca, nel luogo in cui tutto iniziò, tra hit della carriera solista e i classici immortali dei Beatles.

Paul McCartney e il segreto del successo con i Beatles Intervistato da Jarvis Cocker davanti agli studenti dell'istituto da lui fondato, Sir Macca ha dispensato alcune perle di saggezza irrinunciabili per chiunque voglia fare musica.

Paul McCartney, il ritorno ad Abbey Road In attesa del nuovo album in arrivo a settembre, l'ex Beatle è tornato sulle strisce pedonali diventate iconiche

Paul McCartney, sono usciti i primi singoli del nuovo album ‘Come On To Me’ e ‘I Don’t Know’ sono i primi assaggi del grande ritorno firmato dall'ex Beatle: il nuovo disco intitolato ‘Egypt Station’ in arrivo a settembre

Il disco di Natale segreto di Paul McCartney 'Unforgettable' risale al 1965, un regalo di Paul agli altri tre Beatles

Paul McCartney suona i Beatles con Steven Van Zandt Guarda il video dell'esibizione di 'I Saw Her Standing There'

Paul McCartney: «Smettete con la carne, almeno un giorno a settimana» Paul ha pubblicato un cortometraggio contro il consumo di carne. Si chiama 'One Day a Week' e ci sono Stella McCartney, Woody Harrelson ed Emma Stone. E anche un nuovo singolo

MTV Unplugged: i 10 episodi migliori Celebriamo il ritorno dello show ricordando i suoi momenti più incredibili, da Jay-Z ai Nirvana

Noel Gallagher e Paul Weller hanno suonato 'All You Need Is Love' dei Beatles Sabato sera, Paul Weller è salito sul palco di Noel Gallagher al Downs Festival di Bristol per cimentarsi in due cover: "Town Called Malice" dei Jam e poi, beh, l'inno dei Beatles.

Kendrick Lamar, un nuovo album in arrivo? Un compagno di etichetta ha rivelato alcuni indizi sul nuovo disco del rapper di Compton: «Ci siamo quasi, non avete idea di cosa sta per succedere»

M¥SS KETA, la playlist per la fine dell'estate Una selezione perfetta per affrontare il ritorno dalle vacanze: da Sfera Ebbasta ai Nine Inch Nails passando per Strokes e Tyler, The Creator

È morto Conway Savage, tastierista di Nick Cave & The Bad Seeds Savage era entrato nella band nel 1990. Aveva 58 anni