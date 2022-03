Paul McCartney ricorda Taylor Hawkins: «Era un vero eroe rock»

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Paul McCartney ha reso omaggio a Taylor Hawkins e raccontato com’è stato suonare e registrare un brano insieme a lui.

«L’improvvisa morte di Taylor è stata uno shock sia per me che per tutti quelli che lo conoscevano e gli volevano bene», dice McCartney. «Non era solo un grande batterista, aveva una personalità enorme e luminosa, mancherà molto a chi è stato così fortunato da poter lavorare e vivere accanto a lui».

McCartney ha collaborato con i Foo Fighters durante le session di Concrete and Gold, l’album del 2017. Ha partecipato a Sunday Rain, un brano con testo e voce di Hawkins in cui Macca suona la batteria. «La richiesta è arrivata da una band con due batteristi fantastici!», racconta. «È stata una session incredibile che ha fortificato la mia amicizia con Taylor e gli altri ragazzi».

Qualche anno dopo, nel 2021, McCartney è stato contattato dai Foo Fighters perché presentasse il loro ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame. «Abbiamo suonato Get Back insieme», ricorda il bassista. «Taylor ha suonato una parte di batteria davvero potente. Non dimenticherò mai quella sera. Tutto questo ha reso ancora più triste la notizia della sua scomparsa. Quindi grazie, Taylor, per aver condiviso alcuni minuti incredibili con me. Eri un vero eroe rock’n’roll e resterai sempre nel mio cuore».

Hawkins è morto venerdì 25 marzo, prima che i Foo Fighters si esibissero in un festival in Colombia. La band ha poi cancellato tutte le date del tour. A questo link potete leggere la sua ultima intervista con Rolling Stone.