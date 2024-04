Paul McCartney pubblicherà per la prima volta ‘One Hand Clapping’, l’album dal vivo con i Wings

Dopo un’attesa durata 50 anni, Paul McCartney e i Wings pubblicheranno One Hand Clapping, l’album dal vivo registrato nell’estate del ’74 agli Abbey Road Studios. Nei giorni del grande successo di Band on the Run, i coniugi McCartney accompagnati da Denny Laine, Jimmy McCulloch e Geoff Britton, a cui si uniscono anche Del Newman (arrangiatore) e Howie Casey (sassofonista), si ritrovano per la realizzazione di un documentario e di un album in studio dal vivo. Il progetto ha un nome – One Hand Clapping – e anche un artwork già pronto, ma alla fine non viene pubblicato.

Negli anni sono circolati diversi bootleg di queste sessioni e parte del materiale è apparso nelle uscite ufficiali di McCartney. Il documentario con la regia di David Litchfield invece era stato pubblicamente, ma non in versione integrale, nel 2010 nella deluxe edition di Band on the Run. Il 14 giugno sarà quindi l’occasione per i fan di Macca di sentire per la prima volta l’audio del documentario, oltre ad alcune canzoni registrate a telecamere spente.

I vari formati comprendono anche differenti tracklist: 32 canzoni per la versione 2LP+7” (che contiene performance soliste inedite di McCartney registrate l’ultimo giorno delle sessioni nel cortile degli studi di Abbey Road), 27 per quella digitale, 24 per la 2LP o 2CD. Tra i brani Live and Let Die, Band on the Run, Jet, My Love, Hi, Hi, Hi, Junior’s Farm, Maybe I’m Amazed dei Wings, alcuni classici dei Beatles rivisitati come Let It Be, The Long and Winding Road e Lady Madonna, la cover di Go Now dei Moody Blues con Denny Laine alla voce e una versione di Paul al piano del classico di Harry Akst e Benny Davis, Baby Face. One Hand Clapping sarà disponibile anche in Dolby Atmos, con mix a cura di Giles Martin e Steve Orchard.

Le tracklist complete dei vari formati:

2LP + 7” (D2C)

Disco 1

LATO UNO

One Hand Clapping

Jet

Soily

C Moon/Little Woman Love

Maybe I’m Amazed

My Love

LATO DUE

Bluebird

Let’s Love

All of You

I’ll Give You a Ring

Band on the Run

Live and Let Die

Nineteen Hundred and Eighty-Five

Baby Face

Disco 2

LATO UNO

Let Me Roll It

Blue Moon of Kentucky

Power Cut

Love My Baby

Let It Be

The Long and Winding Road/Lady Madonna

LATO DUE

Junior’s Farm

Sally G

Tomorrow

Go Now

Wild Life

Hi, Hi, Hi

Disco 3 (7”)

LATO UNO

Blackpool

Blackbird

Country Dreamer

LATO DUE

Twenty Flight Rock

Peggy Sue

I’m Gonna Love You Too

