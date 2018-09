Paul McCartney: «John Lennon mi ha fatto i complimenti solo una volta»

Domenica Paul McCartney sarà protagonista di una puntata di 60 Minutes dedicata alla sua carriera. Macca ha passato due giorni con la giornalista Sharyn Alfonsi, registrando un’intervista che racconterà tutta la sua storia, dai primi anni dei Beatles fino all’ultimo concerto sul tetto dell’Apple Building.

In un passaggio, McCartney ha parlato anche della rivalità con John Lennon, che a quanto pare gli ha fatto i complimenti solo una volta. «La canzone era Here, There and Everywhere. Appena abbiamo finito di ascoltarla, John ha detto: “Questa è una canzone molto bella. Amo questa canzone”», ha detto McCartney. «Ho pensato: “Finalmente! Gli piace!”. Di solito per fargli i complimenti avevo bisogno di essere un po’ ubriaco». Potete vedere un breve estratto video dell’intervista in cima all’articolo.