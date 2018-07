Paul McCartney, il ritorno ad Abbey Road

Manca ormai poco più di un mese all’uscita del diciassettesimo album solista di Paul McCartney, intitolato Egypt Station e in uscita prevista il prossimo 7 settembre.

Un primo anticipo è arrivato a giugno, quando Sir Macca ha condiviso i primi estratti Come On To Me e I Don’t Know, due brani in puro stile McCartney. Nel frattempo accresce l’attesa per il ritorno dell’ex Beatle e pochi minuti fa un video condiviso su Instagram dalla figlia maggiore Mary ha già fatto impazzire i fan.

🎥@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad Un post condiviso da Paul McCartney (@paulmccartney) in data: Lug 23, 2018 at 5:23 PDT

Nella clip Paul attraversa le strisce pedonali diventate leggenda grazie allo scatto in copertina su Abbey Road, l’album che venne definito ‘il canto del cigno dei Beatles’. «Iconic» ha commentato Diplo, «Questa volta con le scarpe», ha scritto un fan ricordando lo scatto originale in cui Paul appariva scalzo per uno dei tanti indizi che contribuirono alla leggenda riguardo alla morte di McCartney.