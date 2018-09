Paul McCartney, il nuovo video è dedicato a Liverpool

Paul McCartney ha pubblicato il video di Fuh You, il primo singolo estratto dal suo nuovo album Egypt Station, un’affascinante storia d’amore tra ragazzi di Liverpool. Il video è girato interamente in bianco e nero, e racconta la passeggiata di un giovane innamorato per le strade della città natale dei Beatles.

«A differenza del resto dell’album, che ho registrato con Greg Kurstin, ho scritto questo pezzo lavorando in studio con Ryan Tedder», ha detto McCartney del brano. «Stavamo provando melodie, accordi, e la canzone è venuta fuori da sola pezzo dopo pezzo. Poi ho cercato di dare un senso alla storia. Nel brano dico: “Ehi, parla di te stessa, dì la verità…” Questa è l’idea di base… quasi una canzone d’amore, una canzone d’amore un po’ sconcia». Potete vedere il video di Fuh You in cima all’articolo.