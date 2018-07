Paul McCartney, il concerto segreto al Cavern di Liverpool

Il ritorno a Liverpool dell’eroe locale Paul McCartney ha stravolto la città, tra la conferenza al Liverpool Institute of Performing Arts da lui fondato nel 1996 e il concerto segreto andato in scena ieri sul palco del Cavern Club, il locale da dove iniziò la leggenda dei Beatles.

Paul will play at @cavernliverpool today at 2pm. Space is EXTREMELY limited! Tickets will be made available for free from the @EchoArena Box Office from 10am this morning on a first come, first served basis. No under 16s allowed. Full details HERE: https://t.co/55TjxLtFbu pic.twitter.com/kDMN6RQHCY — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 26 luglio 2018

L’evento era stato annunciato dallo stesso Macca su Twitter poche ore prima: appena 200 biglietti, gratuitamente distribuiti in base al tradizionale ‘chi prima arriva meglio alloggia’, o per dirla con le parole di Paul, «On a first come, first served». Insomma, a Liverpool si è scatenato il putiferio per accaparrarsi un ingresso per il ritorno di Sir Macca nel luogo in cui i Fab Four suonarono più di 300 volte, inaugurando la Beatlemania dopo la gavetta a Amburgo, e che importa se il club non è più quello originale, demolito nel 1973 per essere ricostruito altrove (seppur con gli stessi mattoni).

«Mi sento come Charlie nella Fabbrica del Cioccolato dopo aver vinto il biglietto dorato», ha raccontato un fan incredulo al Guardian dopo essere riuscito a entrare nel club insieme ad altri pochi fortunati.

Un set travolgente di 27 canzoni, aperto con una jam session seguita dalla cover di Twenty Flight Rock di Eddie Cochran e una scaletta da far girare la testa, tra le grandi hit soliste e del periodo Wings, intramezzate dai grandi classici dei Beatles. Poli opposti di un concerto strepitoso sono stati il nuovo singolo Come On to Me, tratto dall’album in arrivo il 7 settembre Egypt Station, e un brano del 1958, In Spite of All the Danger, firmato dai Quarryman, la band embrionale dei Beatles. Chiusura ovviamente affidata al terremoto di Helter Skelter.

It was fabulous and brought back loads of beautiful memories and reminded me of where we started @cavernliverpool #PaulMcCartney #EgyptStation pic.twitter.com/9kUFNCWU6Y — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 26 luglio 2018

«Pensate che è accaduto veramente», ha detto a un certo punto Paul rivolgendosi alla platea. «Tanti anni fa, quando venivamo qui a suonare, non sapevamo nemmeno se avremmo avuto un futuro», ha raccontato Macca sorridendo, prima di aggiungere, «Però suonavamo bene».

La scaletta completa del set di Paul McCartney al Cavern Club:

Band Jam

Twenty Flight Rock (Eddie Cochran cover)

Magical Mystery Tour

Jet (Wings)

All My Loving (The Beatles)

Martha My Dear

Rocky Raccoon (The Beatles)

Come On to Me

I’ve Got a Feeling

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings)

Lady Madonna (The Beatles)

In Spite of All the Danger (The Quarrymen)

Things We Said Today (The Beatles)

Confidate

Love Me Do (The Beatles

Who Cares

Birthday (The Beatles)

I Wanna Be Your Man (The Beatles)

Fuh You

Get Back (The Beatles)

Ob-La-Di, Ob-La-Di (The Beatles)

Band on the Run (Wings)

Hi, Hi, Hi (Wings)

I Saw Her Standing There (The Beatles)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (The Beatles)

Helter Skelter (The Beatles)