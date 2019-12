Paul McCartney ha preso un caffè ‘spaziale’ insieme all’astronauta Luca Parmitano

“Ho preso un caffè con Paul McCartney“, già questa frase di per sé sarebbe il racconto che chiunque vorrebbe esibire davanti ai nipoti. Se al racconto, poi, si aggiunge il fatto che il suddetto caffè è stato preso in orbita nello spazio, allora il racconto diventa leggenda per chiunque, anche per l’unica persona che potrà tramandare questa storia, ovvero Luca Parmitano, l’astronauta italiano che attualmente si trova sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Ieri, infatti, grazie a un collegamento video, Parmitano ha parlato con l’ex Beatle e, tra un aneddoto e l’altro sulla vita al di là dell’atmosfera terrestre, il colonnello dell’areonautica italiana ha spiegato a Sir Macca come farsi un caffè in assenza di gravità. «Fatti un caffè anche tu», ha detto a un certo punto l’astronauta, «così potrò dire a tutti che avrò bevuto un caffè con Paul McCartney. Lo racconterò per il resto della mia vita».

«Tu? — ha risposto Paul, quasi incredulo — pensa che oggi venendo a lavorare ho detto a tutti che non potevo fare tardi perché dovevo parlare con un italiano nello spazio… La gente non ci poteva credere! Anche io ho una bella storia da raccontare».

