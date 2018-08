Paul McCartney, ‘Fuh You’ è il nuovo singolo

Il nuovo singolo di Paul McCartney si intitola Fuh You ed è prodotto da Ryan Tedder. Il brano, in scaletta nel nuovo album solista di Macca, Egypt Station (in uscita il 7 settembre), è stato presentato con un comunicato stampa, che potete leggere qui sotto:

«Ero in studio con Ryan Tedder, e il resto dell’album era già stato fatto con Greg Kurstin… Eravamo al lavoro su piccole idee, qualche melodia e un ritornello, e il brano è venuto fuori pezzo dopo pezzo. A un certo punto ho cercato di creare una storia, e ho pensato alla frase “Come on baby, now. Talk about yourself, tell the truth. Let me get to know you”. Questa è l’idea di base del brano… una canzone d’amore un po’ rozza. Fuh you». Potete ascoltarla grazie al video in cima all’articolo.