Paul McCartney, Elvis Costello e Willie Nelson suoneranno in streaming per il compleanno di Ringo Starr

Paul McCartney, Sheryl Crow, Joe Walsh, Ben Harper, Gary Clark Jr., Elvis Costello. Sono questi alcuni dei nomi che parteciperanno al “Ringo’s Big Birthday Show”, evento speciale organizzato per festeggiare il compleanno del batterista dei Beatles, che il 7 luglio spegnerà 80 candeline.

Lo show, che andrà in onda su YouTube il 7 luglio, raccoglierà fondi per Black Lives Matter, The David Lynch Foundation, MusiCares e WaterAid. Tra gli ospiti ci saranno anche Jeff Bridges, Jackson Browne, Steve Earle, Peter Frampton, Michael McDonald e Willie Nelson.

«Come sapete tutti, amore incontrare i fan per festeggiare il mio compleanno», ha detto Ringo. «Ma quest’anno vorrei che tutti restassero al sicuro a casa, quindi ho chiamato un po’ di amici e abbiamo organizzato un grande show con bella musica. Spero che veniate tutti».