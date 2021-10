Paul McCartney e Taylor Swift parteciperanno alla cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame

La Rock and Roll Hall of Fame ha annunciato i presentatori e le esibizioni che andranno in scena nella cerimonia del 2021, prevista per il 30 ottobre al Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland, in Ohio.

Tra i nomi annunciati c’è quello di Taylor Swift, che presenterà Carole King e suonerà con lei (e con Jennifer Hudson). È la prima volta che la cantautrice suona dal vivo dai Grammy dello scorso marzo.

Ci sarà anche Paul McCartney, che presenterà i Foo Fighters. Drew Barrymore introdurrà le Go-Gos, Dr. Dre salirà sul palco per LL Cool J e Lionel Richie per Clarence Avant, il fondatore di Sussex Records.

Tina Turner, invece, sarà presentata da Angela Bassett, che l’ha interpretata nel bionico del 1993 What’s Love Got To Do With It. Le sue canzoni saranno suonate da Christina Aguilera, Mickey Guyton, H.E.R. e Bryan Adams. Al momento non sappiamo chi presenterà Jay-Z, Todd Rundgren, i Kraftwerk, Charles Patton, Gil Scott-Heron, Billy Preston e Randy Rhoads.

Lo scorso anno la cerimonia della Hall of Fame si è tenuta da remoto, ovviamente a causa della pandemia, con una serie di discorsi registrati e mini-documentari sui musicisti. All’inizio dell’anno, John Skyes – il presidente della Rock and Roll Hall of Fame – ha detto che il nuovo show «sarà probabilmente un’ibrido tra performance live e quei piccoli documentari», e anche che vedremo «un grande evento». A questo link trovate tutte le nomination di quest’edizione.