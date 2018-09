Paul McCartney: «È stato John a lasciare i Beatles»

Durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Howard Stern per il suo programma SiriusXM, Paul McCartney è tornato a parlare dello scioglimento dei Beatles, ricordando del fatidico incontro in cui John Lennon annunciò agli ormai ex Fab Four la decisione di voler lasciare la band.

«Ci fu un incontro dove John ci disse, “lascio il gruppo”. Guardandomi indietro credo che per lui fosse arrivato il momento». Macca, inoltre, ha parlato anche riguardo la presunta influenza di Yoko Ono sulla decisione presa da Lennon: «Anche se pensavamo che fosse invadente perché era si era ormai abituata a prendere parte alle registrazioni – e a noi una cosa del genere non era mai capitata –, John era così innamorato di lei e bisognava rispettarlo. Così facemmo e così ho continuato a fare.

Durante l’intervista, Paul ha parlato anche del suo nuovo lavoro in studio, intitolato Egypt Station e in uscita prevista per il 7 settembre. Per celebrare la pubblicazione dell’album, verrà trasmesso in diretta streaming su YouTube il concerto in cui Macca suonerà dal vivo tutti i suoi nuovi brani, aggiungendo qualche classico del suo repertorio solista e del catalogo dei Beatles. Il concerto sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube ufficiale di Paul McCartney dalle 8:00pm (ET) di venerdì (in Italia saranno le 2 di sabato 8 settembre).