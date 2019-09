Paul McCartney e Ringo Starr di nuovo insieme per una cover di John Lennon

Ringo Starr ha organizzato una mini-reunion dei Beatles: suonerà insieme a Paul McCartney una nuova versione di Grow Old With Me, un brano scritto da John Lennon. La cover farà parte di What’s My Name, il nuovo album del batterista.

Grow Old With Me è una delle ultime canzoni scritte da Lennon prima della morte: il brano è già apparso in Milk and Honey, l’album postumo del 1984. Starr ha detto che ha deciso di incidere la cover dopo che il produttore Jack Douglas gli ha consigliato di ascoltare le Bermuda Tapes, una collezione di demo registrata da Lennon nel 1980.

“L’ho cantata meglio che ho potuto”, ha detto il batterista in un comunicato. “Ho fatto del mio meglio, l’abbiamo fatto tutti e due. Volevo assolutamente Paul con me, e per fortuna ha detto di sì. Ha suonato il basso e cantato un po’ insieme a me, quindi la cover è anche un po’ sua. Non è una mossa pubblicitaria, è quello che volevo fare”.

What’s My Name, il nuovo album di Ringo Starr, uscirà il 25 ottobre. Potete ascoltare la title track in cima all’articolo.