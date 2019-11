Paul McCartney, due concerti in Italia nel giugno 2020

Paul McCartney terrà due concerti in Italia nel mese di giugno 2020. Il Beatle porterà il suo Freshen Up Tour il 10 giugno a Napoli, in Piazza Plebiscito, e il 13 giugno al Lucca Summer Festival, presso le mura storiche. Lo ha annunciato il promoter D’Alessandro & Galli. I biglietti saranno messi in vendita da venerdì 22 novembre alle 10 (prevendita online in esclusiva per gli ascoltatori di Virgin Radio) e da lunedì 25 novembre alle 10 su www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com.

“Non posso credere che siano passati sette anni dal nostro ultimo concerto in Italia”, ha detto McCartney. “Ci siamo divertiti tantissimo in quell’ultimo viaggio quindi siamo certi che queste saranno due serate memorabili per noi e non vediamo l’ora di tornare. Un ulteriore bonus per me è il fatto che questa sarà la mia prima volta di sempre a Lucca. Tieniti pronta a scatenarti, Italia!”.

Ci si aspetta un concerto di tre ore, con oltre 30 canzoni in scaletta. Sul palco con Macca ci saranno Paul Wix Wickens (tastiera), Bryan Ray (basso e chitarra), Rusty Anderson (chitarra) e Abe Laboriel Jr (batteria). “Un concerto epico di 3 ore… 38 canzoni spettacolari… la cornice perfetta della filosofia che McCartney ha sempre rappresentato nei suoi oltre 60 anni di carriera musicale”, ha scritto la testata americana Billboard a proposito del Freshen Up.

Ieri, McCartney aveva annunciato la partecipazione al festival di Glastonbury il 27 giugno con un tweet-rebus in cui metteva assieme le foto di Philip Glass, Emma Stone e Chuck Berry, i cui cognomi si leggono nell’ordine Glass-Stone-Berry.

L’ultimo album di McCartney è Egypt Station del 2018.