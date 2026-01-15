Paul McCartney: «Dopo i Beatles ho pensato che non avrei più scritto musica»

«I Beatles erano stati tutta la mia vita. Quando ci siamo sciolti ho pensato che non avrei mai più scritto una nota». Sono le parole con cui si apre il primo trailer di Man on the Run, il documentario diretto da Morgan Neville (già premio Oscar per 20 Feet from Stardom) che esplora la vita di Paul McCartney dopo la fine della band.

Nei due minuti che ne anticipano l’uscita, prevista per il 27 febbraio su Prime Video, sentiamo Paul raccontarci di come si sono formati i Wings, di quando ha scoperto che sua moglie Linda sapeva cantare (spoiler: al loro matrimonio), della tiepida ricezione del nuovo progetto fino al successo di Band on the Run e del rapporto di quegli anni con John Lennon. «Io e John ci stavamo allontanando. Eravamo partiti per viaggi diversi. Abbiamo litigato, ma ci siamo sempre amati moltissimo».

Le parole di Michele Anthony, produttore del progetto: «Come si fa a riscoprire se stessi dopo aver fatto parte della band più famosa che il mondo abbia mai conosciuto? Beh, fino allo scioglimento dei Beatles, nessuno aveva mai dovuto rispondere a questa domanda. In sostanza, è la storia dell’amore tra Linda e Paul, di come lui ha trovato la propria voce come artista, dando vita a uno dei periodi più creativi della sua vita».

Il documentario conterrà inoltre nuovo materiale inedito, sia video che audio, dei Wings.