Paul McCartney, ascolta le nuove canzoni ‘Home Tonight’ e ‘In a Hurry’

Paul McCartney è tornato, con l’ex Beatle che ha pubblicato due nuove canzoni, intitolate Home Tonight e In a Hurry. Entrambi i brani sono stati registrarti durante le sessioni dell’ultimo album Egypt Station, uscito l’anno scorso e realizzato insieme al produttore Greg Kurstin – già al lavoro, tra gli altri, con Foo Fighters e Adele.

Disponibili da oggi su tutte le piattaforme digitali, Home Tonight e In a Hurry saranno pubblicati anche in formato vinile, in uscita prevista per il prossimo 29 novembre in occasione del Record Store Day Black Friday. Il disco, in edizione limitata, conterrà un artwork ispirato al gioco Exquisite Corpse.

Recentemente Sir Macca è tornato ad Abbey Road insieme all’ex collega Ringo Starr, con cui ha suonato la cover di Grow Old with Me, brano originariamente inciso da John Lennon. Pochi giorni fa, inoltre, dopo l’annuncio del concerto a Glastonbury 2020, McCartney aveva diffuso le date del suo Freshen Up Tour, che includerà anche due live in Italia: il 10 giugno a Napoli, in Piazza del Plebiscito, e il 13 giugno al Lucca Summer Festival, presso le mura storiche.