Patty Pravo non smette mai di far parlare di sé. 72 anni di età e più di 40 di carriera che l’hanno consacrata a grande diva della musica italiana e, negli ultimi anni, anche come persona da seguire sui social. Ed è proprio su Instagram che la Pravo ha postato una foto al mare, con addosso solo una maglietta bagnata che lascia intravedere il fisico, raccogliendo centinaia di consensi nei commenti: «Queen», «Sei una meraviglia Nic», «Iconica».

La foto: