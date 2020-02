Patti Smith, tre concerti in Italia a luglio

Patti Smith torna in Italia. Sono state annunciate tre nuove date della rocker per il mese di luglio: il 26 al Roma Summer Festival (Auditorium Parco della Musica), il 27 al Lucca Summer Festival (Piazza Napoleone), il 29 a Sogliano Summer Festival, in provincia di Forlì-Cesena. I biglietti saranno messi in vendita su Ticketone dalle ore 10 di domani, martedì 25 febbraio. Patti Smith sarà accompagnata dalla sua band.

L’ultimo album di Smith è Banga del 2012. Nel frattempo, la cantante è stata attiva dal vivo, ha collaborato con il Soundwalk Collective per i dischi spoken word The Peyote Dance e Mummer Love, ha pubblicato il libro The Year of the Monkey, è stata protagonista del documentario Horses: Patti Smith and her Band.