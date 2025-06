Patti Smith loda (di nuovo) Dua Lipa: «Un modello di ruolo»

A Patti Smith piace davvero Dua Lipa. Un anno fa la rocker l’aveva lodata firmando un ritratto della popstar di Future Nostalgia per lo speciale del Time sulle 100 persone più influenti al mondo. Ora è tornata a parlarne per la cover story su Dua Lipa dell’edizione britannica di Vogue.

«Sceglierla come una sorta di modello da seguire non sarebbe sbagliato», dice Smith, che in passato è stata intervistata da Dua Lipa per il suo club del libro. «Ama divertirsi e ha a cuore le persone, e questo va di pari passo con una vera sete di conoscenza. Sta lottando per proteggerci dall’intelligenza artificiale, che è una cosa che ci riguarda tutti. Non ha paura di esprimersi a favore dei rifugiati. È indipendente, le interessano molti temi culturali. Vuole abbracciare la vita. È emozionante vedere una persona che continua a crescere».

Un anno fa, Smith aveva ricordato che Dua Lipa «ha lasciato casa a 15 anni per realizzare i suoi sogni nel campo della musica. È motivata, indipendente, ha il desiderio di imparare. Fa appello ai futuri artisti affinché prestino attenzione al mondo che li circonda. È sé stessa, impegnata a ridefinire il mondo del pop».

Ecco la conversazione in video tra le due a proposito di Just Kids e non solo in cui Dua Lipa dice che Smith «è una mia eroina»: