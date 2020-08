Patti Smith ha organizzato un evento in streaming

Patti Smith ha scelto il Murmrr Theatre per celebrare il suo ultimo libro, Year of the Monkey. L’artista sarà infatti la protagonista di una serata in cui leggerà parti del libro e suonerà alcuni brani in compagnia dell’inseparabile Tony Shanahan. L’evento sarà filmato da Matthew Schroeder e trasmesso in livestream il 4 settembre.

Sarà l’unica occasione per vedere la Smith sul palco nel 2020. I biglietti sono disponibili su DICE.fm.

Year of the Monkey è una biografia «dove sogni e realtà sono intrecciati in un tappeto di un anno di trasformazione», si legge sul comunicato stampa. La copertina: