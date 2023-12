Patti Smith «è serena» dopo il ricovero a Bologna per un malore

Un malore ha costretto Patti Smith a cancellare con un paio d’ore di anticipo il concerto previsto ieri sera al Teatro Duse di Bologna. «Con grandissimo dispiacere informiamo il gentile pubblico che il concerto di Patti Smith non potrà andare in scena a causa di un improvviso malore che ha colpito l’artista», ha annunciato ieri il teatro, spiegando le modalità del rimborso. «Siamo rammaricati per il disagio provocato da questa notizia. All’artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione».

Smith è stata ricoverata all’Ospedale Maggiore di Bologna per accertamenti. Le parole del suo staff, riportate stamattina dal Resto del Carlino, sono rassicuranti e dicono di una situazione stabile: «Patti è serena. Si è trattato di uno sbalzo di pressione meravigliosamente curato dal primario Alessio Bertini di Medicina d’Urgenza».

L’artista è in Italia impegnata nelle serate di musica e immagini chiamate A Tour of Italian Days e legate al libro fotografico A Book of Days di cui abbiamo scritto qui.

Giovedì 14 dovrebbe esibirsi al Teatro Malibran di Venezia, ultima data del tour. Venerdì pomeriggio è attesa per un farmacopie presso la libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano. Dopo il malore, nelle sue storie di Instagram è apparso stamattina un breve messaggio in solidarietà con Kate Cox, la donna a cui la Corte Suprema del Texas ha impedito di abortire nonostante la gravidanza a rischio: «I stand with her».