Patti Smith dimessa dall’ospedale, concerto e firmacopie annullati

Patti Smith è stata dimessa dopo il malore che ha avuto ieri e che le ha impedito di esibirsi a Bologna. In una nota, l’Ospedale Maggiore scrive che dopo un breve periodo di osservazione in Medicina d’urgenza, Smith «viene dimessa e in buone condizioni di salute» con l’augurio «di poterla rivedere presto sul palco, dopo un opportuno periodo di riposo».

Periodo di riposo che non le permetterà di esibirsi domani al Teatro Malibran di Venezia e nemmeno di essere a Milano per il firmacopie del libro A Book of Days previsto per venerdì 15.

I biglietti del concerto del 14 dicembre, scrive l’organizzatore, che sono stati acquistati su Vivaticket e Ticketone saranno rimborsati direttamente dai rispettivi circuiti.