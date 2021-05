Partita del cuore, le dimissioni di Pecchini, l’appello di Ruggeri: «Se qualcuno conosce Aurora, ditele che…»

Gianluca Pecchini si è dimesso dal ruolo di direttore generale della Nazionale Cantanti. Pecchini è al centro dei fatti di ieri sera, quando avrebbe respinto Aurora Leone dei Jackal dalla cena della vigilia della Partita del Cuore in quanto donna. «Il completino te lo metti in tribuna, da quando in qua le donne giocano?», le avrebbe detto.

«La Nazionale Italiana Cantanti è amareggiata profondamente e si scusa di quanto accaduto ieri sera durante la cena ad Aurora Leone», scrive Pecchini in un comunicato. «La nostra è una storia di 40 anni di inclusione e di solidarietà, periodo nel quale siamo sempre stati in prima linea a sostenere i deboli e i diritti di tutti. Oggi a Torino si gioca una partita importante, ogni 100.000 euro in meno raccolti sono 15 diagnosi in meno e 15 potenziali morti in più. Siamo profondamente addolorati di questo grande equivoco in quanto in 40 anni non ci siamo mai trovati a dover gestire una simile situazione. Per tutte queste motivazioni, io, Gian Luca Pecchini, dirigente della Nic, mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone».

«Ci tengo però a sottolineare, a scanso di equivoci, che nessun artista si è reso conto dell’episodio in questione», aggiunge Pecchini. «I presenti si sono accorti di quello che stava accadendo nel momento in cui Aurora e Ciro si sono alzati per andarsene via».

Sulla faccenda è intervenuto anche Enrico Ruggeri, presidente e capitano della Nazionale Cantanti, in una breve intervista al Tg4. «Abbiamo avviato una inchiesta interna e abbiamo già allontanato due persone, che peraltro sono dei volontari ma che devono attenersi a un protocollo morale e deontologico che è quello della Nazionale Cantanti».

Il cantante poi affrontato il tema del boicottaggio della partita che stasera andrà in onda su Canale 5 da parte di Leone ed eventualmente di altri (vedi sotto la dichiarazione di Eros Ramazzotti): «Adesso il problema è la ricerca», ha detto. «Ogni flessione in quello che succederà questa sera vorrà dire ricerca che stenta e persone che non ce la faranno».

Dopo aver liquidato in fretta la questione, @enricoruggeri fa del vero e proprio Victim Blaming: senon si raccoglieranno abbastanza soldi, sarà colpa del casino provocato da #auroraleone. Bello schifo, complimenti. #partitadelcuore pic.twitter.com/7LozRMyoI3 — Maria Cafagna (@mariacafagna) May 25, 2021

Ruggeri ha poi mostrato la maglia numero 30 di Aurora Leone e ha lanciato un appello, come se non fosse in grado di recuperare il suo numero di telefono: «Se qualcuno la conosce, ditele che noi la stiamo aspettando in campo per cercare di porre rimedio a questo incidente per il quale abbiamo già preso provvedimenti. Ma la cosa importante adesso è ritrovarci tutti assieme perché tutto questo è più importante di qualsiasi altra cosa. Aurora, se vuoi noi siamo pronti e abbiamo un posto per giocare e renderci utili».

“Se qualcuno la conosce”.

Forse il disastro comunicativo del decennio. Forse la prima volta in vita mia che giustificherei l’appellativo “boomer”.#nazionalecantanti — Fabio Vassallo (@vaux_hall) May 25, 2021

Fra i cantanti che hanno reso posizione ci sono Fedez, che si è detto sconcertato di fronte alla «sagra del machismo» e al silenzio di chi ha assistito alla scena, Elodie («Se fossi stata presente avrei ribaltato il tavolo, almeno ci sarebbe stato un motivo valido») e Alessandra Amoroso che si è detta «amareggiata e incredula».

Le dimissioni di Pecchini potrebbero convincere Eros Ramazzotti a scendere in campo. Due ore fa il cantante ha scritto su Instagram: «Sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto ieri sera tra Aurora di The Jackal e alcuni dirigenti della nazionale cantanti. Sono venuto a Torino per sostenere la Ricerca e supportare le persone fragili e mi trovo coinvolto in una situazione estremamente sgradevole. Sono da sempre contro ad ogni forma di violenza e mi dissocio completamente da ogni atteggiamento discriminatorio. La nazionale cantanti nasce su altri presupposti e con l’ambizione di essere un modello positivo ma a queste condizioni, con questa dirigenza, non me la sento di scendere in campo. In attesa di chiarire l’accaduto nelle opportune sedi, farò la mia parte donando direttamente e personalmente alla fondazione Piem Ricerca sul Cancro di Candilo, guidata da Donna Allegra Agnelli».