Parte stasera con ‘Lucio Dalla’ e ‘Luca Carboni’ la terza stagione di ‘33 giri – Italian Masters’

Lucio Dalla del 1979 e Luca Carboni del 1987 sono gli album oggetto delle prime due puntate della nuova serie di 33 giri – Italian Masters in onda stasera dalle ore 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW TV. Arrivata alla terza stagione, la serie realizzata da Except propone un riascolto di grandi dischi della musica italiana. Artisti, musicisti e produttori che hanno preso parte alle session ne raccontano storia e curiosità, e ne ripropongono frammenti dal vivo.

Ron, Maurizio Biancani, il chitarrista Ricky Portera e il batterista Giovanni Pezzoli parlano del disco di L’anno che verrà e Anna e Marco. “Lo registrammo e mixammo al Castello di Carimate”, racconta Ron, “dove si diceva ci fosse un fantasma”. Portera racconta l’assolo di L’ultima luna: “Lucio mi fece patire per due giorni”.

Luca Carboni, Roberto Costa, Antonello Giorgi, Bianconi e Pezzoli evocano le session dell’album di Silvia lo sai e Farfallina. “Volevo fare l’autore più che il cantautore”, ricorda Carboni. “Mentre realizzavo il disco, mi dicevo: mal che vada farò l’autore”. L’album ha venduto oltre 800 mila copie. “Ha fatto di me un’icona. A quel punto non potevo più smettere”.

33 giri – Italian Masters va in onda tutti i mercoledì alle 21.15. Seguiranno puntate su Il ballo di San Vito di Vinicio Capossela (27 novembre), Oro, incenso & birra di Zucchero (4 dicembre), Alberto Fortis (11 dicembre), e Ci vuole orecchio di Enzo Jannacci (18 dicembre).