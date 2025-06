Parla Peggy, la madre di Liam e Noel: «Ho esortato io a fare la reunion degli Oasis»

Dopo tante speculazioni, mamma Peggy Gallagher ha confermato di avere avuto un ruolo nel convincere i figli Liam e Noel a rimettere in piedi gli Oasis. «Ho esortato io a fare la reunion», dice in una nuova intervista concessa all’Irish Mail on Sunday. «Ma sarebbe comunque successo prima o poi, no?».

Oltre a dirsi soddisfatta, «perché nessuno vuol vedere i figli litigare», ha aggiunto che «è ovviamente successo per loro scelta. Non li puoi costringere a fare cose che non vogliono fare».

La donna ha sempre esortato i figli a smettere di litigare e mettersi il passato alle spalle. «Ci voleva qualcuno che dicesse: andate avanti. E io l’ho fatto. Ho anche detto: devo prendermi cura di me stessa adesso». Ora non vede l’ora di vedere i figli di nuovo assieme su un palco, ma Gallagher, che ha 82 anni, aggiunge che «sarò contenta quando sarà tutto finito, perché è troppo stressante».

Dopo la notizia della reunion erano girate voci più o meno fondate e più o meno serie su nonna Peggy. È la prima volta che ammette in un’intervista di avere avuto un ruolo nella decisione dei figli di tornare in tour con gli Oasis.