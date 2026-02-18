Parla la moglie di Evan Dando: «È alle prese con alcolismo, abuso di farmaci e problemi di salute mentale»

Nei giorni scorsi Evan Dando dei Lemonheads è stato ricoverato in ospedale per ricevere cure psichiatriche. A qualche giorno di distanza, la moglie Antonia Teixeira ha parlato del momento difficile del musicista.

Teixeira, in una messaggio sui propri social, ha prima detto la sua sulle accuse che Dando ha ricevuto da una fan, dicendosi a conoscenza degli «inappropriati scambi online» in quello che però lui credeva essere un «sexting consensuale». «Non è una scusa per il suo comportamento, né voglio minimizzare l’accaduto», ha spiegato: «Nessuno merita di ricevere contenuti sessuali non richiesti e sono dispiaciuta per l’angoscia creata. Mi sono personalmente scusata con la donna in questione».

Stando a quanto racconta la moglie, Dando è «alle prese con alcolismo, abuso di farmaci da prescrizione e gravi problemi di salute mentale». L’artista è ora «in rehab per superare i problemi di abusi e di salute mentale».

«Ho chiarito con lui che è fondamentale che continui queste cure. Se non le porterà avanti, prenderò decisioni per proteggermi», ha continuato Teixeira. «Non sto difendendo le sue azioni. Mi hanno ferita profondamente. Allo stesso tempo però credo che la dipendenza e la malattia mentale possano portare a comportamenti distruttivi che richiedono aiuto professionale». Ha poi aggiunto: «Spero che ci sia spazio per la compassione mentre compie questi passi verso la guarigione».

Teixeira ha anche raccontato che a fine gennaio lei e Dando erano negli States (la coppia vive in Brasile) per registrare un episodio del Tonight Show Starring Jimmy Fallon e di Tiny Desk. «Quel giorno era fuori di testa», ricorda la donna. «Così fuori di testa che il Tiny Desk che ha registrato non verrà mai messo online».